Александр Тихонов: "Готов к сотрудничеству со сборной Украины"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов встретился с биатлонистками и тренерским штабом сборной Украины.

– Давно не видел таких заинтересованных лиц спортсменов и тренеров, – написал после этого легендарный биатлонист и функционер в блоге не своем официальном сайте. – Более полутора часов мы говорили о спорте, жизни и том, что нужно применять в тренировочном процессе. Я просил не копировать меня, а научиться мыслить самостоятельно. Я всегда больше всех выполнял силовой и циклической работы в тренировочном процессе. Отдельно пообщались с тренерским коллективом, было очень приятно. У меня с давних пор дружеские отношения с украинской командой и их президентом Владимиром Михайловичем Брынзаком. С удовольствием встретимся с ними еще не один раз. Я готов к сотрудничеству.