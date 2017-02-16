Александр Тихонов: "Главный тренер сборной России вообще не нужен, иностранцы - тоже"

Член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов подчеркнул, что команде необходимы изменения в тренерском штабе. По его словам, необходимо упразднить должность главного тренера, которую сейчас занимает Александр Касперович, оставив старших тренеров в мужской и женской командах. Кроме того, по мнению Тихонова, сборной России не нужны иностранные специалисты.

- Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится, - приводит ТАСС слова Тихонова. - Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд, и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, ее питание.

Главный тренер - это психологическая нагрузка на любого старшего тренера. Надо ведь учитывать человеческий фактор: к одному он может относиться лучше, к другому - хуже. Старшие тренеры должны сами иметь твердое мнение по тому или иному вопросу. Необходимо возвращаться к нашему опыту, не нужны нам иностранные тренеры. С Гроссом у нас нормальные человеческие отношения, но вопрос не в этом. Они просто из другого теста. Вольфгангу Пихлеру мы платили 1 миллион 600 тысяч рублей, а нашему - сто тысяч рублей. Как мы за сто тысяч можем уговорить работать тренеров, которым десять месяцев надо быть вдали от дома?