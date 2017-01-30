Александр Тихонов: "Гимн звучит, когда спортсмены награждаются медалями"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уверен, что инцидент во время цветочной церемонии на чемпионате Европы возник из-за технической накладки. Организаторы турнира в польском Душники-Здруй по ошибке включили гимн России. В это время российские и украинские биатлонисты покинули пьедестал.

По словам Алексея Волкова, гимн вообще не должны были включать. Сборная России, в составе которой помимо Волкова были Ирина Старых, Светлана Слепцова и Алексей Логинов, завоевала золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.

- Это была цветочная церемония, - сказал Тихонов. - Произошла ошибка организаторов. Гимн звучит, когда спортсмены награждаются медалями. (Любовь КОНЯЕВА)

Российские и украинские биатлонисты не дослушали гимн России на чемпионате Европы //

Алексей Волков: "Ситуация с российским гимном - банальная техническая ошибка" //

Меркушина - об инциденте с гимном России: "Ничего особенного не произошло"//

Владимир Брынзак: "Гимн России должен был быть на медальной церемонии, его просто включили раньше времени"