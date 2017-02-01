Александр Тихонов: "Фуркад умер для меня как личность"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что француз Мартен Фуркад деградировал как личность. Фуркад в Instagram опубликовал нелестный комментарии в отношении Александра Логинова, которому напомнил о двухлетней дисквалификации за употребление допинга.
– Что взять с француза? – сказал Тихонов. – Давайте напишем о Логинове, какой он молодец, что он не по своей вине попал в эту ситуацию. Здесь вина Майгурова и Кущенко. Я назвал их прохвостами на своем сайте, они это не отрицают, молчат. Это их вина. Все было принудительно. Я не сомневаюсь в этом.
– Логинов ведь отбыл дисквалификацию. Почему сейчас опять идут нападки?
– Потому что мы русские. Просто нам не надо заниматься такими вещами. А про Фуркада скажу так: он умер для меня как личность. Тем более Фуркад струсил и позже удалил свой комментарий. Это подчеркивает его трусость. А Логинов выдержал все эти нападки и спокойно выступает. Вот об этом надо писать, какой он герой, а не Фуркада прославлять. Зачем он нам нужен? Мы понимаем, что есть политическая составляющая, но здесь главное – абсолютная безграмотность наших обоих ведомств. Руководить должны профессионалы. А что касается Фуркада, к нему нормально относились, но на сегодняшний день он как личность деградировал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
zzzqqq
вот фуркад растроится
18:09 1 февраля
banish
а я считаю допинг надо или разрешить или дисквалифицировать пожизненно и все награды и бабки нечестные отнять
16:57 1 февраля
Trezvy
Логинова надо обязательно заявить на ЧМ.
14:09 1 февраля
Я с рулетом на балконе
streletc1783, смотришь в книгу - видишь фигу?
13:28 1 февраля
alex1966
Саша и Ирина, не обращайте внимание на идиотов и дебилов, которых к сожалению у нас много. Вы молодцы и на сегодня одни из лучших биатлонистов РОССИИ. Успехов и просто будьте повнимательней с едой и витаминами !
13:05 1 февраля
streletc1783
Деградировал и умер для с.э понятия одинаковые?Ради красного словца?Рейтинги у вас плохие?Да когда Логинов с Фуркадом на трассе встретятся вас всех взорвёт!Чем дальше тем интересней!
12:46 1 февраля