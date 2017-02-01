12:32 1 февраля | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Фуркад умер для меня как личность"

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что француз Мартен Фуркад деградировал как личность. Фуркад в Instagram опубликовал нелестный комментарии в отношении Александра Логинова, которому напомнил о двухлетней дисквалификации за употребление допинга.

– Что взять с француза? – сказал Тихонов. – Давайте напишем о Логинове, какой он молодец, что он не по своей вине попал в эту ситуацию. Здесь вина Майгурова и Кущенко. Я назвал их прохвостами на своем сайте, они это не отрицают, молчат. Это их вина. Все было принудительно. Я не сомневаюсь в этом.

– Логинов ведь отбыл дисквалификацию. Почему сейчас опять идут нападки?

– Потому что мы русские. Просто нам не надо заниматься такими вещами. А про Фуркада скажу так: он умер для меня как личность. Тем более Фуркад струсил и позже удалил свой комментарий. Это подчеркивает его трусость. А Логинов выдержал все эти нападки и спокойно выступает. Вот об этом надо писать, какой он герой, а не Фуркада прославлять. Зачем он нам нужен? Мы понимаем, что есть политическая составляющая, но здесь главное – абсолютная безграмотность наших обоих ведомств. Руководить должны профессионалы. А что касается Фуркада, к нему нормально относились, но на сегодняшний день он как личность деградировал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zzzqqq

вот фуркад растроится

18:09 1 февраля

banish

а я считаю допинг надо или разрешить или дисквалифицировать пожизненно и все награды и бабки нечестные отнять

16:57 1 февраля

Trezvy

Логинова надо обязательно заявить на ЧМ.

14:09 1 февраля

Я с рулетом на балконе

streletc1783, смотришь в книгу - видишь фигу?

13:28 1 февраля

alex1966

Саша и Ирина, не обращайте внимание на идиотов и дебилов, которых к сожалению у нас много. Вы молодцы и на сегодня одни из лучших биатлонистов РОССИИ. Успехов и просто будьте повнимательней с едой и витаминами !

13:05 1 февраля

streletc1783

Деградировал и умер для с.э понятия одинаковые?Ради красного словца?Рейтинги у вас плохие?Да когда Логинов с Фуркадом на трассе встретятся вас всех взорвёт!Чем дальше тем интересней!

12:46 1 февраля

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