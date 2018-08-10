Александр Тихонов: "Если бы Шипулин выбрал другой путь, сейчас у него могли быть иные достижения"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что российский биатлонист Антон Шипулин мог рассчитывать на более высокие результаты, если бы в свое время выбрал другой путь.



– Наверное, Шипулину много о чем нужно подумать, – написал Тихонов на своем официальном сайте. – Я неоднократно говорил об Антоне, но после некоторых высказываний утратил к нему уважение и не хочу больше давать советы. Он, как и Сергей Чепиков, из-за непонятных экспериментов и отвлечений впустую потратил лучшие годы своей карьеры. Если бы он в свое время прислушался и выбрал другой путь, сейчас у него могли быть иные достижения. Пожелаю Антону здоровья и правильного выбора.



Моё поколение тратило талант во имя Родины. Мы все были патриотами, а Чепиков, Шипулин, Круглов, Майгуров, Черезов, Чудов, Ростовцев не смогут этого понять. Они потерялись в этой жизни. По таланту Шипулин и Чепиков не уступали Бьорндалену и Фуркаду, но выбрали другой путь, более комфортный для себя.