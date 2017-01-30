13:33 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Чепиков всегда оставался настоящим мужиком!"

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поздравил двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова с 50-летним юбилеем. Он также выразил слова благодарности за поддержку в адрес первого в новой истории российского биатлона обладателя Кубка мира.

– Сережа, огромное тебе спасибо за поддержку и в те годы, и сейчас, - написал Тихонов в своем блоге. - Тебя я от всей души поздравляю с 50-летием. Дай бог, чтобы спустя двадцать лет мы встретили с тобой 90 и 70 лет соответственно. Я уверен, что ты тогда не подписал это крамольное письмо вместе с Мишей Кочкиным, потому что всегда оставался настоящим мужиком, и это качество сделало тебя выдающимся спортсменом.

Сергей Чепиков: Рубиться насмерть за яблонь цвет

 

Дополнительная информация

http://alexander-tikhonov.ru/blogs/records/?id=482

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Assorti

Что за письмо? Интересно

14:35

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