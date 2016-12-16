21:23 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Акимова победила, Шипулин второй, не найдутся ли теперь желающие нам насолить?"

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не ожидал победы на этапе Кубка мира от Татьяны Акимовой. Акимова выиграла женский спринт в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

– Не ожидал победы от Акимовой, хотя она девочка способная. Таня из Чувашии, а я как раз недавно разговаривал с депутатом местной думы, моим учеником, Сергеем Семеновым. Я тогда сказал ему: "Шанс попасть в призы у Тани появится только, если она добавит сорок секунд ходом, потому что стреляет она стабильно". Саму гонку не видел, но по прилету оказалось, что "накаркал".

– Эта победа дает надежду будущему российского биатлона?

– А почему нет? Акимова почувствовала вкус победы. Это здорово. Теперь важно, как на эти успехи: достойное выступление Шипулина, победу Акимовой отреагируют иностранцы. Не найдутся ли желающие насолить? Может, у кого-нибудь появиться ли желание дисквалифицировать россиян, если у нас продолжаться проблемы с допингом. (Ярослав СУСОВ)

Акимова выиграла спринт в Нове-Место

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andersen32

Смотри не на каркай.

22:34

Andersen32

Не каркай.

22:32

bolelschik.volga34

Какое будущее??? Акимова лишний раз доказала, что наши могут бороться только тогда, когда все лидеры мажут по 2-3 раза.Но такое бывает только раз за сезон. Поэтому его мечты больше похожи на бед и маразм, чем на реальность.

22:25

Max2015

Когда вы говорите, Александр Иванович, впечателние такое, что вы бредите.

21:35

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