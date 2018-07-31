Александр Селифонов: "Шипулин готовится к старту сезона, просто этого не афиширует"

Бывший старший тренер женской сборной России Александр Селифонов поддержал лидера мужской команды Антона Шипулина, который сегодня отложил решение о продолжении карьеры до середины осени и упомянул, что в данный момент тренируется в свое удовольствие, просто поддерживая форму.

– Важно уважать любое решение Антона, примет ли он его осенью или летом, – сказал Селифонов. – Если Антон думает о том, чтобы продолжать профессиональную карьеру, то все равно планирует свою подготовку. Также я уверен, что Антон понимает, если он выйдет нетренированный – смысла выступать нет. Поэтому, как мне кажется, он готовится к новому сезону, работает, но просто этого не афиширует. И если здоровье его не подведет и не помешает подготовке, то я предполагаю, что он продолжит свою карьеру. (Петр ГРИГОРЕНКО)