Александр Привалов: "Российским биатлонистам не стоит ждать справедливости"

Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов считает, что не стоит надеяться на какую-либо справедливость в вопросе с обвинениями против российских биатлонистов. По его словам, учитывая общую направленность антироссийской политики в мире, многие сферы деятельности в нашей стране сейчас воспринимаются за рубежом с негативной точки зрения.

– Знаете, здесь никакой справедливости не может быть, если ведется такая политика, – приводит "Р-Спорт" слова Привалова. – Высказываются против нас так голословно, что ни в какие рамки не лезет. И даже не думают о справедливости, нам хотят лишь бы "нагадить". Такой негатив гонят, что удивляешься. Очевидно, что это ложь. Важно, чтобы наша команда выступала нормально, и когда будут высокие результаты, как у нас в свое время, никакие доводы не помогут.

Мировая обстановка сложная, отсюда идет давление не только на спорт, но и на экономику, и так далее. Мы сейчас воспринимаемся негативной страной, нас называют агрессорами. А ведь все это не доказано. Думаю, что если в Сирии все будет нормально, то все поймут, что наша страна – никакой не агрессор, а доброжелательная страна, готовая со всеми сотрудничать. И все эти вопросы, которые связаны с допингом, тоже не доказаны. "Возможно", "наверное", – сослагательное наклонение не дает повода утверждать, что это было так.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По его словам, в нем фигурирует 31 спортсмен.