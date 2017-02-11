Александр Привалов: "Отстранение Глазыриной – небрежное отношение к России"

Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 Александр Привалов в интервью "СЭ" отметил, что отстранение Екатерины Глазыриной в день гонки является следствием небрежного отношения к сборной России, и добавил, что инцидент между Мартеном Фуркадом и россиянами может сказаться на результатах мужского спринта.

– Как вы отнеслись к отстранению Глазыриной незадолго до старта спринта?

– Андерс Бессеберг (президент Международного союза биатлонистов (IBU). – Прим. "СЭ"), скорее всего, что-то намудрил или специально это сделал, но такого не должно быть. Все это делается заблаговременно, иначе сборная ставится в сложные условия. Хорошо, что наша команда успела пригласить Услугину и она приехала. Я считаю, что это отстранение является небрежным отношением к сборной России. Никто даже не посчитался с нашей командой. Бессеберг был нормальный мужик, но после этой ситуации у меня изменилось отношение к нему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)