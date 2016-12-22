12:20 | БИАТЛОН

Александр Привалов: "Не верю в заявление о бойкоте Чехии!"

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Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов – о решении Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

 
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– Прежде чем обвинять в употреблении допинга, сначала необходимо это официально доказать. А пока в докладе только слова. Если сегодня будет это доказано и определено, кто конкретно это сделал, то последствия будут серьезными.

В прессе появлялись комментарии Фуркада о том, что он призывает к бойкоту, однако он извинился и сказал, что перевод его речи неверный. Сейчас у России появилось много недоброжелателей, которые хотят усугубить ситуацию. И Чехия… Неизвестно, были ли они против на самом деле. Я в это заявление не верю. В том случае если комиссия докажет, что спортсмены, упомянутые в докладе Макларена на самом деле употребляли допинг, то у нас отнимут право и на проведение этапов Кубка мира, и на сам чемпионат 2021 года. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

12:32

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Материалы других СМИ