Александр Привалов: "Не верю в заявление о бойкоте Чехии!"

Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов – о решении Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Прежде чем обвинять в употреблении допинга, сначала необходимо это официально доказать. А пока в докладе только слова. Если сегодня будет это доказано и определено, кто конкретно это сделал, то последствия будут серьезными.

В прессе появлялись комментарии Фуркада о том, что он призывает к бойкоту, однако он извинился и сказал, что перевод его речи неверный. Сейчас у России появилось много недоброжелателей, которые хотят усугубить ситуацию. И Чехия… Неизвестно, были ли они против на самом деле. Я в это заявление не верю. В том случае если комиссия докажет, что спортсмены, упомянутые в докладе Макларена на самом деле употребляли допинг, то у нас отнимут право и на проведение этапов Кубка мира, и на сам чемпионат 2021 года. (Любовь КОНЯЕВА)