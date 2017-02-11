Александр Привалов: "Не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду"

Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 года Александр Привалов в интервью "СЭ" отметил, что инцидент между Мартеном Фуркадом и россиянами может сказаться на результатах мужского спринта на чемпионате мира.

– Как думаете, Фуркад помирится с нашими биатлонистами или ждете развития ситуации?

– Только время лечит любую болезнь. Но я хочу сказать, что не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз может быть прав или не прав. Он говорит, что выступает за чистоту в спорте, и те, кто принимают допинг, – обманщики, поэтому он с ними борется. Со временем все это успокоилось бы. А награждение транслировалось по всему миру и миллионы людей это видели. Этот момент получился безграмотным. Такие вещи делать нельзя. Подобные вопросы надо решать мирно. Можно было пригласить команды, поговорить, накрыть стол, попеть песни, и было бы все нормально. А сейчас и у Фуркада, и у Шипулина остался неприятный осадок от всего этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)