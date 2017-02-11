Александр Привалов: "Не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду"

Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 года Александр Привалов в интервью "СЭ" отметил, что инцидент между Мартеном Фуркадом и россиянами может сказаться на результатах мужского спринта на чемпионате мира.
– Как думаете, Фуркад помирится с нашими биатлонистами или ждете развития ситуации?
– Только время лечит любую болезнь. Но я хочу сказать, что не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз может быть прав или не прав. Он говорит, что выступает за чистоту в спорте, и те, кто принимают допинг, – обманщики, поэтому он с ними борется. Со временем все это успокоилось бы. А награждение транслировалось по всему миру и миллионы людей это видели. Этот момент получился безграмотным. Такие вещи делать нельзя. Подобные вопросы надо решать мирно. Можно было пригласить команды, поговорить, накрыть стол, попеть песни, и было бы все нормально. А сейчас и у Фуркада, и у Шипулина остался неприятный осадок от всего этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
maximalist
Саша, ты не прав...
17:05
Бэн Джойс
RoyalHunter-----------------Смотрю у тебя бомбануло не на шутку. Пукан полыхает аццким пламенем ))
15:09
adamantane'
Влад2017 Бездарностям все мешает. Это как плохому танцору или ногомячному нашему все мешает, а как попадут в медийное пространство становятся супер специалистами по всему миру, кому-то они выиграли 6-7 чемпионатов мира по футболу и 15 раз лигу чемпионов брали. 12:33 ___________________Как будто, а не кому-то )
15:01
adamantane'
Ещё один из "великих" высказался в том духе, что, мол, ребята, надо подставлять вторую щёку :(
15:00
RoyalHunter
Бэн Джойс я смотрю тебя во всех сайтов уже попёрли. СЭ - единственный, где тебя ещё держат в качестве шута горохового - для рейтинга. Давай, жги дальше, теша себя дешёвыми иллюзиями о своей значимости
14:39
Бэн Джойс
RoyalHunter ..эфиоп сделал это отнюдь не случайно. а то, что он теперь лепит нелепые отмазки, лишь укрепляет весь мир во мнении, что он - ч м о.-------------------------С каких это пор Россия стала "всем миром"? Вы не только не "весь мир", вы вообще изгои в этом мире. А весь мир (реальный, а не твой, воображаемый) видел, как блаженный дурачок Антошка и только что отбывший дискву пожиратель ЭПО Логинов отказались пожать руку Фуркаду.
14:27
MAFIYA
Особый респект Логинову/это для "Канальи" 13:42/ ещё и за то,что не стал раздувать скандал,а дипломатично высказался про этот эпизод....А если тебе,"Каналья" 13:42,известно выражение,что "повинную голову и меч не рубит",то лучше бы завалил своё .....
14:18
Don Miguel
Небесный, ты тут новичок с апломбами, а я уже устал повторять, что, в эстафетах, и я толкал, и меня толкали. И никто сопли не развешивал, включая меня. Это ведь спорт, настоящий, а не клаводавство с дивана.
14:16
RoyalHunter
Don Miguel, если во время игры какой-нибудь г..дон намеренно и исподтишка лупанет меня сзади по ногам, особенно, когда я выключился из эпизода, он уж точно не дождется моего рукопожатия после матча. Впрочем, если кто-то считает целесообразным мило улыбаться и обниматься - это его личное дело
13:44
CanagliaVova
Bombardir .Уважуха нашим пацанам!!!!!!! 13:13 ======================================================================================================= ЭПОшнику особый респект!
13:42
Bombardir
Всё правильно сказал в своём комменте RoyalHunter 11:46,сбил Логинова это "чудило"" преднамеренно/посмотрите как он крутил башкой перед этим,решая как нашкодить/.Фуркад,ты мелкий пакостник и врун.....Уважуха нашим пацанам!!!!!!!
13:13
Don Miguel
Королевский стрелок, я на пьедесталах был раз двести, не тебе судить спортсменов. Все и всегда, на пьедесталах, жмут руки, даже обнимаемся, как будто лучшие друзья, хотя впервые друг друга видят. У меня один выиграл с фальстарта, извинялся потом, я судьям высказал все, что о них думаю, а на пьедестале мы с ним обнимались, как лучшие друзья. Он-то чем виноват?
13:05
Никто62
Сбил Фур именно Логинова и целенаправленно.типо борьба с допингером!
12:46
Влад2017
Никто специально сбивать не будет, как в гонки очень трудно на скорости просчитать такой маневр, можно самому упасть или лыжу сломать.
12:35
Влад2017
Бездарностям все мешает. Это как плохому танцору или ногомячному нашему все мешает, а как попадут в медийное пространство становятся супер специалистами по всему миру, кому-то они выиграли 6-7 чемпионатов мира по футболу и 15 раз лигу чемпионов брали.
12:33
Айртон
Можно сказать, что Мартен запорол карьеру Антошке самим фактом своего рождения.)) Бгг.))
12:16
Айртон
Обида как раз таки у Шипульки на Мартена и у поцреотов.)) Француз 6 кратный обладатель БХГ и 10-кратный чемпион мира.)) А Антошка по сравнению с Мартеном - никто!)) Вот и жаба душит.)) Раздутые амбиции не по сеньке шапка, а мастерства тягаться на равных с французом не хватает.))
12:13
Новочебоксарск
Человек борется за чистоту спорта, а ему за это спортсмен, попавшийся на допинге и его друг не жмут демонстративно руку на церемонии награждения. Что это? Мы против тех, кто борется против допинга навлекая на себя лишние неприятности? Фуркад - это уже История мирового биатлона! А Шипулин и Логинов - это те, кто выступал с ним на одной дистанции. У наших есть шансы в соревновании с ним лишь тогда, когда он напортачит в стрельбе. Вот и выводят его психологически... Французы с лишним кругом и лишними пятью выстрелами опережают нас... Что тут еще скажешь? Не можем соревноваться честно, то будем надеяться на допинг или на скандалы с Фуркадом. В основном нас недолюбливают на биатлонных соревнованиях из-за нечестности. Если мы чужие на этом празднике спорта, то может перестать там участвовать и проводить свои соревнования?
12:07
RoyalHunter
k_xenon Не смешите мои подковы" Эта лягушачья истеричка развонялась бы так, что дышать нечем бы было!// В 2014 г. помните сколько лягушачей вони было, когда Шипулин на трассе типа подрезал беатрикса и эфиопа?
12:03
CanagliaVova
Комментаторов вылезло сотни, и Чмока на фоне таких же экспертов как он сам ненадолго затерялся. Ну так вот он вам. Ггг
11:59
k_xenon
Don Miguel Подножка на улице и толчок при передаче эстафеты спортсмена, уже эстафету передавшего, как говорят в Одессе, две большие разницы. За первое можно получить по морде или попасть в полицию. За второе не будет ничего, все толкаются, всех толкают. Толкнули бы Фуркада, он бы и не вякнул... "Не смешите мои подковы" Эта лягушачья истеричка развонялась бы так, что дышать нечем бы было!
11:58
CanagliaVova
Чмока: "есть версия". Ггг. Чмока придумал бред и типа "есть версия". Ггг
11:57
RoyalHunter
Айртон Умный человек с чувством собственного достоинства оценил бы это с самоиронией и юмором,// мол, не хотят руку пожимать - это их проблемы. Но ОНО решило кинуть обиду и уйти с награждения. Ты так хотел сказать, чмока?
11:57
Айртон
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11:55
Айртон
По эпизоду непонятно, был умысел или нет со стороны Фуркада. Я думаю, что не было. Более того, есть версия, что именно Логинов искал контакта и подставлялся.) Но даже если допустить, что Фуркад умышленно задел Логинова, это не повод обижаться как баба.)) Умный человек с чувством собственного достоинства оценил бы это с самоиронией и юмором, мол подловил так подловил, буду в следующим раз меньше ... щёлкать.)) Ну и Антошка тоже подлил масла в огонь, обиделся уже на поражение, причём абсолютно по правилам.)) Русская сторона собиралась подавать протест после просмотра повтора, но убедилась, что правила биатлона были соблюдены, и подавать протест не на что.))
11:54
Тот самый Зануда
Сначала сами из мухи раздули слона,а теперь предлагают накрыть стол с чаепитием и песни попеть.Обалдеть!))
11:50
RoyalHunter
Don Miguel// Посмотрите внимательно видео момента, где эфиоп сбил Логинова. Обратите внимание на глаза эфиопа - куда он смотрит. Добавьте к этому предысторию взаимоотношений и высказываний и вы поймете, что эфиоп сделал это отнюдь не случайно. а то, что он теперь лепит нелепые отмазки, лишь укрепляет весь мир во мнении, что он - ч м о. наши парни сделали абсолютно правильно. Я горжусь Шипулиным! Можно делать и ошибаться, можно быть правым и неправым, но при этом важно оставаться мужиком. Шипулин - МУЖИК. Уважаю.
11:46
CanagliaVova
Даешь всеобщую ЭПОизацию всей страны! (Минздрав на упаковке предупредит о возможном конфликте с Фуркадом)
11:44
nickkiol
spetrov Имеете право быть не согласным. Однако первоисточником этого инцидента является сам француз. - Вообще-то как ни печально первоисточником является ЭПО. Все остальное следствия. Просто каждая сторона считает себя правой, а другую виноватой.
11:38
Don Miguel
Подножка на улице и толчок при передаче эстафеты спортсмена, уже эстафету передавшего, как говорят в Одессе, две большие разницы. За первое можно получить по морде или попасть в полицию. За второе не будет ничего, все толкаются, всех толкают. Толкнули бы Фуркада, он бы и не вякнул, чтобы не смешить людей. Как и Логинов не вякал, его в эту историю с демонстративным нарушением правил спортивной этики на весь цивилизованный мир, втянули, не буду уточнять, кто. И это только ухудшило отношение к нам со стороны других спортсменов и стран.
11:35