Александр Привалов: "Может даже лучше, что Логинов не стал первым, а то голова закружится"

Двукратный призер олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов прокомментировал "СЭ" результаты мужской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу. Евгений Гараничев стал 24-м, Матвей Елисеев – 29-м, а Эдуард Латыпов финишировал 41-м.

– Если бы не падение Логинова на финише, он бы завоевал золото в гонке преследования?

– Да, он смог бы бороться. Но может так даже лучше, а то сразу первое место. Так и голова закружится (смеется). Шучу, конечно. На самом деле, это только первый этап. В этом году наша команда имеет базовый объем. Не то, что в прошлом году. Если наши ребята сейчас так выглядят, они должны прибавлять от этапа к этапу за счет гонок. По первому этапу можно сделать вывод, что все идет нормально. Мы находимся на правильном пути. Будем ждать хорошие результаты.

– Как оцените выступление других наших биатлонистов?

– В биатлоне все зависит от стрельбы. А гонка преследования – это гонка психологического напряжения. Ребята просто не выдержали. Есть спортсмены психологически устойчивые и не совсем. Те, кто относится ко второй категории, допускает больше срывов. (Елена Григорьевская)​