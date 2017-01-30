Александр Привалов: "Гимн? Политика здесь ни при чем"

Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 Александр Привалов прокомментировал инцидент с гимном России во время цветочной церемонии на чемпионате Европы в Польше. Сегодня в интернете появилась запись, на которой видно, как российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время исполнения гимна РФ.

– Думаю, политика здесь ни при чем, – сказал Привалов. – В Польше к нам нормально относятся. Скорее, это обычная техническая накладка. Не стоит на этом заострять внимание. Но, на мой взгляд, не нужно было покидать пьедестал. Лучше бы спортсмены остались и дослушали гимн до конца. Я возглавлял сборную больше 20 лет и ничего подобного ни разу не происходило. (Любовь КОНЯЕВА)