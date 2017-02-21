Александр Привалов: "Две медали на чемпионате мира в Хохфильцене – удовлетворительный результат"

Двукратный олимпийский призер Александр Привалов назвал удовлетворительным результат сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене. В активе российских спортсменов две медали – бронза в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

– Две медали – удовлетворительный результат, – приводят "Известия" слова Привалова. – Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он наконец-то пришел. Здорово проявили себя Бабиков и Шипулин. Жаль, у Бабикова не пошло в индивидуальных гонках, но я верю, что у него еще будут шансы проявить себя. По женской сборной у меня только вопросы.