Александр Привалов: "Бегю просто заинтересован в устранении конкурентов"

Первый советский биатлонист, ставший призером Олимпийских игр, Александр Привалов считает, что высказывание француза Аристида Бегю в адрес Александра Логинова вызвано желанием устранить конкурентов.

- Логинов - перспективный спортсмен, - сказал Привалов. - Скорее всего, француз просто заинтересован в устранении конкурентов. Александр уже отбыл свое наказание и вполне может выступать. Можно сказать все, что угодно. Бегю тоже силен. Но помимо физической подготовки в спорте есть и психологическая сторона, которую, к сожалению, не всегда удается поддерживать на должном уровне. Возможно, на иностранных спортсменов оказывается давление со стороны национальных федераций.

Напомним, ранее французский биатлонист Аристид Бегю назвал россиянина Александра Логинова, ставшего победителем на этапе Кубка IBU в Италии, мошенником. (Любовь КОНЯЕВА)