Александр Пак: "Позиция Пихлера говорит о нетерпимости к допингу, а не о ненависти к России"

Член правления СБР Александр Пак отметил, что бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер с большим уважением относится к российским биатлонистам. По словам руководителя, его радикальная позиция говорит исключительно о нетерпимости к допингу, а не о ненависти к России.

– Пихлер придерживается такой же позиции, как и Бессеберг, – если вина большого количества спортсменов будет доказана, то сборную нужно отстранить, – цитируют Пака "Известия". – Это говорит исключительно о его нетерпимости к допингу, а не о ненависти к России. Я не хочу защищать Вольфгана относительно его высказываний, но в России его почему представляют в образе дьявола. Это не так. Он с огромным уважением относится к нашей стране и к спортсменам, с которыми он работал.

– Вы положительно относитесь к приглашению иностранных тренеров?

– Любой новый опыт – это опыт. Даже если он не оправдал чьи-то надежды. Пихлер привнес много полезного и нового в наш биатлон. Я работал со многими тренерами, но не видел специалиста, который делал свое дело более организованно, чем он. Спортсмены тоже остались высокого мнения о совместной работе с ним. Но в глазах общественности Пихлер представляется вредителем, и для меня это загадка. То же самое могу сказать и про Рикко Гросса. Хуже от его приглашения точно не будет. В современном мире нельзя вариться в собственном соку, надо пользоваться интересными моментами, элементами, которые есть в других, иностранных методиках.



