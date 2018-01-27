Александр Логинов: "За два промаха обидно, но соперники даже так позволили бороться за победу"

Российский биатлонист Александр Логинов, победивший в гонке преследования на чемпионате Европы отметил, что гонка сложилось для него достаточно непросто. По его словам, трасса оказалась довольно сложной.
- Сегодня все сложилось хорошо - сказал Логинов во флеш-интервью после гонки. - За два промаха, конечно, обидно, но соперники даже так позволили бороться за победу. Что касается моего состояния, сегодня было тяжелее, круг 2,5 километра, без длинных спусков и с большим количеством поворотов, даже негде было отдохнуть. Хорошо, что на финише можно было немного сбавить скорость.
lavric999
Александр, это не соперники, а полное г.вно, и Гараничев это подтвердил, догнав и обогнав этих соперников! На ЧЕ нет соперников достойных, смотрю, одни слабые. Так что, побеждать нужно!
17:46