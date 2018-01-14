Александр Логинов: "Возможностей выступать хорошо было много, а реализовать я их не смог"

Биатлонист сборной России Александр Логинов в интервью трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, руководителю спортивных проектов Концерна "Калашников" Ивану Черезову подчеркнул, что у него нет удовлетворения от своих результатов в текущем сезоне. Он также добавил, что сейчас чувствует себя хорошо с функциональной точки зрения.

Отметим, что лучшим результатом Логинова в этом сезоне стало четвертое место в гонке преследования на этапе в Анси, а также аналогичный результат в эстафете в Оберхофе.

– Удовлетворения, конечно, нет. Потому что возможностей выступать хорошо было много, а реализовать я их не смог, – сказал Логинов. – И это очень обидно. Конечно, хочется, чтобы это все как-то исправилось.

С функциональной точки зрения сейчас то состояние, когда можно уже бороться, идти на пределе. Я вспоминаю два первых этапа, когда идешь как крейсер и не можешь порвать этот темп. На финишной прямой или в подъем – просто не получалось. И вот сейчас приходит то состояние, когда ты уже можешь сделать. Подняться на эту ступеньку.