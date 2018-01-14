Александр Логинов: "Возможностей выступать хорошо было много, а реализовать я их не смог"

Биатлонист сборной России Александр Логинов в интервью трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, руководителю спортивных проектов Концерна "Калашников" Ивану Черезову подчеркнул, что у него нет удовлетворения от своих результатов в текущем сезоне. Он также добавил, что сейчас чувствует себя хорошо с функциональной точки зрения.
Отметим, что лучшим результатом Логинова в этом сезоне стало четвертое место в гонке преследования на этапе в Анси, а также аналогичный результат в эстафете в Оберхофе.
– Удовлетворения, конечно, нет. Потому что возможностей выступать хорошо было много, а реализовать я их не смог, – сказал Логинов. – И это очень обидно. Конечно, хочется, чтобы это все как-то исправилось.
С функциональной точки зрения сейчас то состояние, когда можно уже бороться, идти на пределе. Я вспоминаю два первых этапа, когда идешь как крейсер и не можешь порвать этот темп. На финишной прямой или в подъем – просто не получалось. И вот сейчас приходит то состояние, когда ты уже можешь сделать. Подняться на эту ступеньку.
maksimalist
Как будто собрался завершать карьеру. Жизнь не закончена...
14:40
krekemer
ну вот Саня ,боком выходят методы ТШ Касперовича ,который готовил тебя к ОИ в Сочах с использованием запрещеных препаратов,да Каспер мастак идти по головам к своей цели,думал пронесет и в дамках он сразу,подготовил в кратчайшие сроки топа ,претендента на медали ОИ,а если коснется то ,он и не предилах вовсе ,так оно и вышло ,пошло по наихудшему сценарию ,дисквал + пожизненое отстранение от ОИ ,всю карьеру загубил парню ,а он и без допа талантище был ,а ты попробуй возрази ,сразу на Ижевск поедеш пожизнено выступать на КР,получается ТШ всегда прав ,а спортсмены как быки эдакие ,всегда виноваты сами и типа никто насильно ,их не пренуждал кушать доп..Жалко пацана ,втоптали в грязь ,не отмоешся до конца карьеры ,заклеймил Каспер Логинова ,добрый усатый дядя тренер СК
13:19