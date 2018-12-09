Александр Логинов: "Воткнул себе палку в ботинок и упал"

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем падении на последнем круге гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Он упал в борьбе за первое место с Йоханнесом Бе на подъеме и финишировал третьим.

– Контакта не было. Была суета. Воткнул себе палку в ботинок и упал, – сказал в эфире "Матч ТВ" Логинов. – Последний подъем можно было отработать по максимуму, силы были, спурт был, я его готовил. Планировал выйти первым на последнем отрезке. Но мне все время не везет. К концу гонки скорости были чуть медленнее. Мы шли с Йоханнесом Бе вместе, я пропустил его перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось, как получилось. Прошу прощения за падение.

Видел ли, что он промахнулся в конце? Не видел, что у него два круга. Когда уходил на последний круг, думал, что второй, а не первый.