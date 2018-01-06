Александр Логинов: "Стыдно за то, что не получается показать результат"

Российский Александр Логинов после гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что три промаха для него очень много. Спортсмен также добавил, что ему стыдно за свой результат.

Три штрафа – это много, – сказал во флеш-интервью Логинов. – Погода давала стрелять, и можно было обойтись без кругов. Мне немного стыдно за то, что не получается показать результат, хотя все для этого есть. Чего-то не хватает, я извиняюсь за это.

Интервью Бабикова после спринта? Мне нечего добавить по этому поводу.

Напомним, что Логинов занял 18-е место в гонке преследования, показав результат - 34 минуты 30 секунд. Спортсмен допустил три промаха.