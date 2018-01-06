Александр Логинов: "Стыдно за то, что не получается показать результат"

Российский Александр Логинов после гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что три промаха для него очень много. Спортсмен также добавил, что ему стыдно за свой результат.
Три штрафа – это много, – сказал во флеш-интервью Логинов. – Погода давала стрелять, и можно было обойтись без кругов. Мне немного стыдно за то, что не получается показать результат, хотя все для этого есть. Чего-то не хватает, я извиняюсь за это.
Интервью Бабикова после спринта? Мне нечего добавить по этому поводу.
Напомним, что Логинов занял 18-е место в гонке преследования, показав результат - 34 минуты 30 секунд. Спортсмен допустил три промаха.
ЗА Россию!
Саня молодец!Удачи!
23:42 6 января
Rutina
Молодец,Саша!Честно и позитивно.В отличии от Слепцовой-2.Успехов тебе на олимпиаде,Логинов!Ты лучший среди наших!
23:42 6 января
maksimalist
Когда у тебя за плечами Тюменский обком, можно не говорить фразы о стыде. Ты бессменный, как и Гараничев.
22:48 6 января