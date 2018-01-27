Александр Логинов: "Опять бежал на лыжах Малышко"

Российский биатлонист Александр Логинов рад победе в гонке преследования на чемпионате Европы. При этом спортсмен отметил, что он проходил дистанцию на лыжах партнера по сборной Дмитрия Малышко.

– Достаточно сложная гонка получилась сегодня. Трасса была более сухой, скольжение лучше, – сказал Логинов во флэш-интервью – Дыхание не хватало немного.

Рад и счастлив, что смог выиграть. Поздравляю Гараничева и всех, кто попал в цветы. Чьи лыжи? Опять Малышко. Проблемы с инвентарем? Не хочу на это сетовать, проблемы были, но…

Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев – третий