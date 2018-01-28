18:23 | Биатлон

Александр Логинов: "Не хочу искать оправданий. Украина была сильнее"

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Биатлонист сборной России Александр Логинов назвал заслуженной победу Украины в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Россияне заняли второе место после украинцев, отстав на 11 секунд.

- Усталость скапливается, но надо бороться несмотря ни на что, - сказал Логинов во флеш-интервью после гонки. - Не хочу искать оправданий. Сборная Украины была сильнее. Я понимал, что ногами не удастся отыграть, потому что трасса такая. Надо было рисковать на стрельбе, чтобы попытаться навязать борьбу.

Трансляция смешанной эстафеты

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rutina

Ничего,Саша!Хохлам просто повезло...

21:39

ненавистник_политпроектов

Логинов - иди в сад!

21:19