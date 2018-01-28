Александр Логинов: "Не хочу искать оправданий. Украина была сильнее"

Биатлонист сборной России Александр Логинов назвал заслуженной победу Украины в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Россияне заняли второе место после украинцев, отстав на 11 секунд.

- Усталость скапливается, но надо бороться несмотря ни на что, - сказал Логинов во флеш-интервью после гонки. - Не хочу искать оправданий. Сборная Украины была сильнее. Я понимал, что ногами не удастся отыграть, потому что трасса такая. Надо было рисковать на стрельбе, чтобы попытаться навязать борьбу.