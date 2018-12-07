Александр Логинов: "Мы тренируемся не ради одной медали, это не предел мечтаний"

Российский биатлонист Александр Логинов, занявший третье место в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, подвел итоги гонки.

"Не хочу зацикливаться на этой гонке. Хочется в каждой гонке максимум показывать. Хорошо, когда занимаешь пятые-седьмые места. Вроде, это свидетельствует о стабильности. Но это не то, ради чего ты тренируешься. Это не предел мечтаний. Мы ведь тренируемся не ради того, чтобы завоевать одну медаль, правильно? Главное, просто показать свой максимум. И чтобы всё сложилось, вплоть до мелочей. Вроде, сегодня всё сложилось. Отстрелял "на ноль", пробежал хорошо. И, тем не менее, проиграл три десятые. Наверное, не повезло. И вчера тоже. Если бы вчера не было падения, всё могло быть иначе. Можно было спокойно рассчитывать на другой результат. Мне есть, куда стремиться", - сказал Логинов агентству "Р-Спорт".

Логинов уступил победителю норвежцу Йоханнесу Бе и обладателю серебра французу Антонену Гигонна.