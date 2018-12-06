Александр Логинов: "Много потерял из-за падения перед последней стрельбой"

Россиянин Александр Логинов перед третьей стрельбой шел одним из лидеров индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира, но на третьем и четвертом рубежах допустил три промаха и пока занимает в промежуточном финишном протоколе место в третьем десятке.

– Было падение перед заключительной стрельбой, – рассказал Логинов во флеш-интервью после финиша. – Не хочу сваливать, но диоптер и намушник были забиты, пришлось продувать, много времени потерял на этом. Не могу сказать, что показал свой максимум. Хорошо, что у нас уже была одна гонка – эстафета. Там удалось проработаться. Первый старт был тяжелый. Сегодня работалось лучше. Физическое состояние больше радовало, чем в эстафете.

В смешанной эстафете, состоявшаяся в воскресенье, сборная России, где кроме Логинова выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко заняла четвертое место.

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