Александр Логинов: "Хочу составить конкуренцию Йоханнесу Бе"

Биатлонист Александр Логинов отметил выступление норвежца Йоханнеса Бе в этом сезоне. Российский спортсмен также отметил, что настраивается на достижение максимальных результатов.

– Для этого мы и занимаемся, чтобы показывать максимальный результат, – цитирует kalashnikov.media Логинова. – Максимальный результат – это первое место. Конечно, всегда хочется быть максималистом я его тоже прекрасно понимаю, он ставит себе цель быть первым и он идет к ней. Действительно сейчас он номер один и показывает сверхсильные результаты. Я только хочу восхититься им и поздравить его. И, конечно, я стремлюсь и хочу составить ему конкуренцию, показывать хороший результат.

Напомним, после 3 этапов Кубка мира Бе занимает второе место в личном зачете, уступая французу Мартену Фуркаду. В активе норвежца 6 выигранных гонок. Лучший результат Логинова в этом сезоне – 4-е место в гонке преследования на этапе в Анси.