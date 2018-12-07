Александр Логинов: "Есть болевые ощущения в спине после падения в индивидуальной гонке"

Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке, заявил, что испытывает болевые ощущения в спине. Накануне 26-летний спортсмен упал в индивидуальной гонке.

- Сегодня было тяжелее ходом, чем на индивидуальной гонке, - приводит слова Логинова официальный сайт Союза биатлонистов России. - На индивидуальной гонке на финишный круг я более свежим уходил, чем сейчас. Тем не менее, конечно, пытался по максимуму работать. Тренерам спасибо.

Спина? Болевые ощущения есть, потому что удар достаточно серьезный был. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом. С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре.

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