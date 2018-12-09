Александр Логинов: "Даже не знал, что ухожу на последний круг лидером"

Бронзовый призер гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Александр Логинов в интервью официальному сайту СБР прокомментировал свое выступление. По его словам, по совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у него не самый высокий уровень.

– Другие биатлонисты говорили, что трасса здесь узка, не в этом ли причина падения?

– Трасса узковата, скажем, для трех спортсменов, но в принципе она хорошо готова, не в этом дело.

– Вы вышли вперед в большой группе, почему приняли такое решение?

– Просто шел в своем темпе, в своем пульсовом режиме. Таком, чтобы получше подойти на стрельбу.

– Насколько нервной был стрельба на четвертом рубеже, ведь шесть человек боролись за медали?

– Я, кстати, не знал, что нас было шестеро. Я видел двоих за собой, но не знал, что нас шесть. Поэтому стрелял просто в своем режиме. Я даже не знал, что ухожу на последний круг лидером.

– Кто бы вам сказал неделю назад, что вы будете двукратным призером, вы бы сочли такой прогноз реальным? Насколько хороша ваша нынешняя форма?

– Я не люблю прогнозы. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму.

– В какой из двух бронзовых гонок вы лучше себя чувствовали?

– В спринте трасса мне лучше подходила. Сегодня снег был рассыпчатый. Тем не менее, надо ко всем условиям подстраиваться.

– Сейчас вас примутся называть новым лидером сборной. Как вы к этому относитесь?

– Никак. У нас постоянно так бывает. Человек покажет разовый результат, его сразу начинают сватать в лидеры сборной. У нас есть лидер сборной. Антон Шипулин. И он, я думаю, скоро приедет.