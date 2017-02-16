Александр Куракин: "При Крючкове Волков разучился стрелять"

Заслуженный тренер России Александр Куракин раскритиковал руководство российской сборной за неправильную, по его мнению, подготовку к чемпионату мира. На проходящем в эти дни турнире в Хохфильцене россияне пока взяли только одну медаль - бронзу в смешанной эстафете. Впереди будут еще четыре гонки - мужская и женская эстафеты и масс-старт.

"Каждый год, в период чемпионата мира, возникают вопросы к тренерам Союза биатлонистов России:

1. Не попали на пик формы. А почему?

2. Виновата акклиматизация. А кто планировал заключительный этап подготовки к чемпионату мира?

Эти проблемы всплывают на чемпионатах мира из года в год на протяжении длительного времени, и никто не собирается их исправлять и решать положительно. А теперь вспомним, что весной из года в год на экспертном совете Министерства спорта России важные персоны как бы рассматривают, обсуждают и утверждают представленные планы подготовки на предстоящий спортивный сезон. В конце подготовительного периода экспертный совет Минспорта вновь заслушивает и оценивает ход подготовки команд, после чего тренировочные планы должны быть скорректированы или утверждены без изменений. Возникает еще один вопрос: насколько эффективен экспертный совет Минспорта, если из года в год Союз биатлонистов России не может переломить ситуацию и медалей по-прежнему нет?

Вот, на мой взгляд, один показательный, если не лучший пример из отчета сотрудника этого центра, а по совместительству личного тренера Шипулина господина Андрея Крючкова: "Мы с Антоном Шипулиным в том сезоне добавили, но наши соперники добавили в своих результатах больше и ушли вперед".

Так на какой уровень пика формы к чемпионату мира могут вывести наших биатлонистов такие специалисты, если неудачи преследуют сборную команду на протяжении по меньшей мере последних пяти лет. Господин Крючков никогда не работал тренером по биатлону. Почему он не взял на подготовку спортсменов юношеской, юниорской или молодежной команды. Он взялся тренировать двух олимпийских чемпионов. Тренирует их третий год. Алексей Волков не только не стал функционально выше, но и разучился стрелять, получая в спринте по три штрафных круга", - приводит skisport.ru слова Куракина.