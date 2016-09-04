Александр Кравцов: "Заявка Тюмени всех впечатлила"

Президент СБР Александр Кравцов подчеркнул, что заявка Тюмени на проведение ЧМ-2021 произвела на всех впечатление. По словам Кравцова, подготовка к проведению турнира начнется уже сейчас.

– Это, прежде всего, заслуга тюменской команды, – приводит asnta.ru слова Кравцова. – Я очень признателен всей биатлонной семье за то, что она по достоинству оценила работу сибиряков. Заявка Тюмени действительно произвела на всех впечатление. К тому же, несмотря ни на что, Россия пользуется заслуженным авторитетом в международном биатлонном сообществе.

– Тюмень победила уже в первом туре!

– Да, и отмечу, что мы специально подали заявку только на 2021 год, хотя здесь же решалось и где пройдет чемпионат мира-2020. Была внутренняя уверенность, что мы правильно сделали ставку.

– Что стало главным залогом победы Тюмени?

– Все вкупе. И активная работа тюменской команды в Кишиневе, и поддержка представителей тех стран, которые были в "Жемчужине Сибири" на летнем чемпионате мира-2014 и февральском чемпионате Европы. Ведь те старты прошли на высочайшем уровне во всех отношениях.

– Подготовка к ЧМ-2021 начнется уже сейчас?

– Конечно, СБР будет работать в тесном сотрудничестве с тюменской командой организаторов. Люди опытные, все знают что делать. Каждый профессионал на своем месте внесет нужный вклад.