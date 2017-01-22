Александр Кравцов: "Заседание исполкома IBU прошло в формате конструктивного разговора"

Президент СБР Александр Кравцов отметил, что экстренное заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянской Антерсельве прошло конструктивно. По его словам, стороны стремятся решить вопрос четко в соответствии с регламентом.

Исполком IBU принял решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга, в связи с отсутствием доказательств.

- Это был нормальный, конструктивный разговор двух заинтересованных сторон, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Обе стороны стремятся закрыть вопрос, решить его четко в соответствии с законом, регламентом, олимпийской хартией и кодексом Всемирного антидопингового агентства. Все идет в рамках порядка, определенного вышеназванными документами.