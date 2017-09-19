Александр Кравцов: "Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной пройдет в октябре"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что заседание дисциплинарной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по делу россиянки Екатерины Глазыриной пройдет в октябре. Спортсменка была временно отстранена от стартов в феврале на основании доклада Ричарда Макларена.

– Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Мы предоставили комиссии все документы и будем защищать спортсменку.



Ранее сообщалось, что Глазырина продолжает готовиться к олимпийскому сезону по индивидуальному плану отдельно от сборной России.