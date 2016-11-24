Александр Кравцов: "В следующем сезоне Шипулин может готовиться с командой"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов накануне старта сезона в интервью "СЭ" обрисовал задачи и перспективы команды. По словам руководителя, лидир сборной России не собирается закрыться от прессы, несмотря на то что больше не заявляет о своих планах на сезон.

– Вам нравится, как Шипулин проводит это межсезонье? Я о том, что в отличие от прошлого года, он уже не заявляет о больших планах и вообще старается минимизировать общение.

– Мы с Антоном пришли к выводу, что мотивировка, при которой несказанное не приносит неприятностей, – лучший вариант. К сожалению, у нас зачастую какие-то слова выносятся из контекста и используются как слоган. Шипулин – умный парень, вы это знаете. Плюс взрослеет.

При этом он не закрывается от всех. Есть правила игры: спортсмен должен не только выступать, но и общаться с прессой, донося свои мысли до болельщиков. Но и журналисты должны уважать и понимать атлета. А то как бывает – не получилась гонка, только финишировал, а тебе уже приставляют микрофон и спрашивают, почему так вышло.

– Велик кредит доверия к мини-группе Андрея Крючкова? Учитывая предстоящую оптимизацию состава, есть ли вариант, при котором Шипулин будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со всеми? Или Антон при любых раскладах будет тренироваться так, как ему удобнее?

– Рассуждать будем с государственной точки зрения, а не исходя из "хочу – не хочу". Антон и сейчас находится на централизованной, а не индивидуальной подготовке. Просто по согласованию сторон он работает в условиях, которые ему кажутся комфортными. Сегодня они для нас приемлемы. Но если встанет вопрос, что команде необходим лидер, который поведет остальных за собой, то не сомневаюсь, что Антон возьмет на себя это бремя и будет работать на завершающем этапе с командой. Пока мы этот вопрос детально не рассматривали, но вероятность такого исхода я не исключаю. Давайте отталкиваться от результатов сезона. (Владимир ИВАНОВ)

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