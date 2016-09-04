Александр Кравцов: "В прошлом году были допущены тренерские ошибки"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что неудачные результаты российских биатлонистов на Кубке IBU, затем привлеченных в команду для участия в Кубке мира прошлого сезона, являются следствием допущенных тренерских ошибок.

- Дело в том, что этот вопрос задают многие, а некоторые пытаются еще и домысливать, - цитирует ТАСС Кравцова. - Да, в прошлом году были допущены некоторые ошибки, спортсмена вытаскивали из Кубка IBU на старт основного (Кубка мира), причем вытаскивали в неудовлетворительных условиях, когда человек готовился на равнине и стартовал на равнине, а его пытались проверить на Кубке мира в то время, когда соревнования проходили на высоте. Считаю, что это тренерская ошибка в прямом смысле этого слова. В этом сезоне, если мы будем заводить человека на Кубок мира, я буду настоятельно просить тренерский штаб дать ему возможность выступить не на одном старте.

Напомним, в прошлом сезоне после удачного выступления на первом этапе Кубка IBU россиянка Ульяна Кайшева была вызвана в главную команду страны для старта на третьем этапе Кубка мира в Поклюке. Там она заняла 62-е место и не сумела пробиться в гонку преследования. Такая же участь постигла и Анастасию Загоруйко, которая на четвертом этапе Кубка IBU в Нове-Место заняла второе место и была вызвана на шестой этап Кубка мира в Антерсельве. Там она приняла участие в спринтерской гонке и заняла последнее место среди россиянок - 59-е.