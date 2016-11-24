Александр Кравцов: "У мужской сборной России есть определенный потенциал"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов накануне старта сезона в интервью "СЭ" обрисовал задачи и перспективы команды. По словам руководителя, мужчины должны выступить лучше по сравнению с прошлым годом.

– Вы изучали отчеты научно-аналитической группы, ездили на контрольные тренировки в Бейтостолен, чтобы лично понаблюдать за спортсменами. С какими чувствами ждете сезона?

– Вы правильно отметили важность научной группы. В прошлом году аналитики накануне чемпионата мира предоставили мне графические выкладки и справки по состоянию каждого спортсмена, из которых было понятно, что в Холменколлене мы желаемых результатов не достигнем. Я, конечно, не терял надежды, но наука оказалась права.

Что касается положения дел на текущий момент, то результаты срезов и этапного комплексного обследования говорят о том, что имеет место определенный потенциал у мужской команды. Благодаря правильной подводке со стороны тренеров, грамотной расстановке сил по ходу сезона и умению спортсмена реализовываться мы можем увидеть сдвиг по сравнению с прошлым сезоном.

– Вы будете контролировать правильность подводки?

– Я могу помогать тренерскому штабу, но не управлять им. В мои обязанности тренировать тренерский штаб не входит.

– А что насчет женских групп?

– Исходя из результатов тестов и официальных контрольных стартов, можно сказать, что спортсменки прибавили. Но, к сожалению, не настолько, чтобы мы с вами могли говорить об уровне топ-10. Радует, что мы сохранили потенциал тех спортсменов, которые были заявлены на централизованную подготовку. 25 ноября многие побегут спринт на этапе Кубке IBU в Норвегии, и, уже исходя из его итогов, станет понятно, кто выступит в Эстерсунде, а кто продолжит соревноваться в Кубке Европы. (Владимир ИВАНОВ)

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