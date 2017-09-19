Александр Кравцов: "У меня была задача не дать отстранить биатлонистов от соревнований, она практически выполнена"

Глава СБР Александр Кравцов прокомментировал ситуацию с призывами Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018. Он также добавил, что практически выполнил задачу, связанную с тем, чтобы не дать отстранить сборную России от соревнований.

– Есть ли опасения, что призывы национальных антидопинговых агентств отстранить россиян могут как-то повлиять на ситуацию?

– Насколько мне понятно, у МОК на этот счет есть свое мнение, и определяющую роль играет не столько ВАДА, сколько МОК. Это главный аргумент, – сказал Кравцов. – Кроме того, пока еще никто не отменял порядок и правила, определяемые ЮНЕСКО, где четко отмечено, чем должна заниматься ВАДА. Политика ВАДА в отношении ряда стран – это политика некого жандарма, чей мундир они пытаются на себя напялить. Не надо этого делать! Потому что понятийность о том, что все вокруг чистые и святые, а россияне – одни из плохих, сегодня не проходит. Не надо сваливать в одну корзину все грехи.

– То есть у нас есть некая спокойная уверенность в будущем?

– Я бы не сказал, что у меня есть спокойная уверенность в будущем. Но есть некий момент, который сегодня определяет деятельность и ОКР, и Минспорта, и ЦСП в деле защиты наших спортсменов – в первую очередь! Меня часто начинают сравнивать с прежней командой. Не надо сравнивать, мы разные по понятиям, я – не миллиардер. Во-вторых, задача у меня была самая простая – не дать отстранить сборную России по биатлону от соревновательной деятельности, не дать ее дисквалифицировать, как это произошло с рядом наших федераций. Задача, которая была, на мой взгляд, практически выполнена. В докладе НОАК Смирнова отмечено, что три федерации – фехтование, биатлон и гребли на байдарке и каноэ отстояли своих спортсменов. Вот это главная задача.

– Риска по старым делам нет?

– Нельзя сказать. Некоторые дела находятся на рассмотрении. В октябре будут некие исследования авторизованных лабораторий по поводу вскрытия-невскрытия проб из Сочи. Но я думаю, что к октябрю все это разрешится в любом случае, в том числе и ситуация с перепроверкой, будут выводы комиссий МОК Освальда и Шмида. А к Олимпиаде мы и сейчас готовимся.

– Какую позицию может занять IBU, если МОК, как это было перед Играми в Рио-де-Жанейро, отдаст международным федерациям на откуп решение о допуске россиян до Игр?

– Международный союз биатлонистов, если вы заметили, всегда самостоятельно принимал решения в отличие от ряда федераций, которые представлены в программе зимней Олимпиады. Независимым я бы его не назвал, но там есть категория людей, которые взвешенно относятся к тому, что на самом деле происходит, говорится и пишется. На объективность мы рассчитывать можем. (Елена СОБОЛЬ)