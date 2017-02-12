Александр Кравцов: "Старых показала фантастический финиш"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов восхищен работой Ирины Старых на финишном отрезке гонки преследования, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 29-летняя россиянка заняла четвертое место, обогнав Кайсу Мякяряйнен.
- Старых показала фантастический финиш! Это что-то, - сказал Кравцов. - Так обойти Мякяряйнен... Последний раз такой финиш в исполнении наших девушек я видел в 2009 году, когда в Антхольце Анна Булыгина так же обыграла Кайсу.
Союз Аполлонович
Тут как тут, отметился)) Как же без тебя, Кравцов. Только благодаря тебе Ира сегодня так хорошо выступила)
13:45
Садык
- Старых показала фантастический финиш!-блогадаря Кравцова.
13:37
Краштест
А вы ее на ай би ю морили.Козлы.
13:37