13:27 | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Старых показала фантастический финиш"

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов восхищен работой Ирины Старых на финишном отрезке гонки преследования, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 29-летняя россиянка заняла четвертое место, обогнав Кайсу Мякяряйнен.

- Старых показала фантастический финиш! Это что-то, - сказал Кравцов. - Так обойти Мякяряйнен... Последний раз такой финиш в исполнении наших девушек я видел в 2009 году, когда в Антхольце Анна Булыгина так же обыграла Кайсу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Союз Аполлонович

Тут как тут, отметился)) Как же без тебя, Кравцов. Только благодаря тебе Ира сегодня так хорошо выступила)

13:45

Садык

- Старых показала фантастический финиш!-блогадаря Кравцова.

13:37

Краштест

А вы ее на ай би ю морили.Козлы.

13:37

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Материалы других СМИ