Александр Кравцов: "Спортсмены и СБР не участвовали ни в каких манипуляциях с пробирками"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что организация находится в тесном контакте с Международным союзом биатлонистов (IBU) относительно предстоящего чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени. В четверг Международная союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

– Тут не надо делать никаких анонсов, что нам ничего не угрожает, например. Мы находимся в совместной работе с IBU, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Сегодня по формальному признаку что может предъявить IBU, используя доклад Макларена? Или что самому IBU предъявили авторы этого доклада? То, что осуществлялась некая манипуляция с пробами. Спортсмены в любом случае сами в этом не участвовали, они не стояли и не переливали из одной пробирки в другую, СБР тем более не участвовал в подобной манипуляции, если она имела место.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга