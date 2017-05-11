Александр Кравцов: "Ситуация с Королькевичем прояснится после встречи с Мутко"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что вопрос о подписании контракта с новым тренером женской команды Владимиром Королькевичем может быть решен после встречи с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Ранее появилась информация о том, что соглашения пока не подписано из-за того, что у СБР нет денег на зарплату словацкому специалисту.

- Пока я не могу комментировать информацию относительно нового тренера женской команды, - приводят "Известия" слова Королькевича. - В ближайшее время у меня должна состояться встреча с Виталием Мутко, после которой что-то может проясниться.