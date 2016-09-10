Александр Кравцов: "СБР запросил разъяснения по наказанию Латыпова"

Союз биатлонистов России (СБР) обратился в дисциплинарный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) за разъяснением дисциплинарных мер, наложенных на российского спортсмена Эдуарда Латыпова. Об этом сообщил глава СБР Александр Кравцов.

– Мы получили позавчера решение дисциплинарного комитета по Латыпову, вчера связались с дисциплинарным комитетом, который находится в IBU, но вне организации по своему функционалу, – цитирует ТАСС Кравцова. – Думаю, что пока мы не получим разъяснения, комментировать эту ситуацию нет смысла.

Моя точка зрения в данном случае, что это некая составляющая двойных стандартов, так не должно быть.

Ранее стало известно, что Латыпов, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоний, избежал дисквалификации. При этом все результаты россиянина в период с 14 февраля по 8 марта 2016 года будут аннулированы.