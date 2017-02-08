19:20 8 февраля | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "СБР точно не будет добровольно отказываться от проведения чемпионата мира в Тюмени"

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что СБР не намерен отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) предложил СБР добровольно отказаться от чемпионата мира-2021 в Тюмени.

– Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4007362

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Урфин_Я

Че так долго ждал-то, балабол?! )))

19:25 8 февраля

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