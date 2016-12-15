Александр Кравцов: "СБР рассмотрит обвинения против российских биатлонистов, если IBU их пришлет"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что если Международный союз биатлонистов (IBU) пришлет обвинения против российских спортсменов, то СБР будет рассматривать их персонально. В четверг IBU сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

"В заявлении главы IBU Бессеберга сказано, что они получили эту информацию из доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Речь идет о периоде с 2011 по 2014 год включительно. Что тут можно комментировать? Пришлют к нам в федерацию, если у них есть формальные обвинения против кого-то, будем рассматривать персонально. У СБР этих фамилий нет. IBU, как официальный получатель информации от ВАДА, делает пошагово свою работу.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга