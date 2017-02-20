Александр Кравцов: "Сборная России на чемпионате мира выступила на три с плюсом"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление сборной на чемпионате мира Хохфильцене на три с плюсом. По его словам, можно быть довольным, если команда реализует задуманное.
На мировом первенстве, которое проходило с 9 по 19 февраля, сборная России завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
- Довольным можно быть тогда, когда реализуется задуманное - это первое. Второе, в целом, мое личное мнение, что команда сработала на твердую тройку с плюсом, - приводит ТАСС слова Кравцова. - Несколько четвертых мест при определенных обстоятельствах, которые не принимаются во внимание ни специалистами, ни болельщиками, могли бы стать медалями. У нас есть определенное движение вперед, есть, наконец, четкие и, самое главное, выявленные проблемы, которые существуют в команде, они будут ликвидированы к Олимпиаде.
adamantane'
Согласен с болотом по части того, что серебро женщин в эстафете в 2014ом теперь уже недостижимая мечта. Разве что кто-то выстрелит индивидуально, как Юрлова в 2015ом на ЧМ. На Старых надежда есть - вопреки фамилии, она ещё вполне себе молода. Вспомним, в каком возрасте добивались успехов Тура, Кайса (и продолжает добиваться время от времени), Андреа...
13:18
adamantane'
Учитывая нынешний уровень сборной, можно сказать, что на четыре с большим минусом.
13:14
болото
если учесть, что у девочек четвертое место заняла старых, которая не тренировалась со сборной, что реализовали задуманного тренеры женской сборной на пару с касперовичем,непонятно, завалили чемпионат, здесь два ,а не три с плюсом. Исходя из этого можно сделать вывод будем дальше лицезреть 30 летних, слепцову, услугину, "восстановленную" подчуфарову От которых толку ноль. А молодежь? подождем,когда уйдет в другие страны. Как достали эти старые пердуны во главе с кравцовым, на олимпиаде от женской команды они получат дырку от бублика, ну а мужская на своем энтузиазме вылезет, если касперович не задавит
12:39