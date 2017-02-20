Александр Кравцов: "Сборная России на чемпионате мира выступила на три с плюсом"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление сборной на чемпионате мира Хохфильцене на три с плюсом. По его словам, можно быть довольным, если команда реализует задуманное.

На мировом первенстве, которое проходило с 9 по 19 февраля, сборная России завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

- Довольным можно быть тогда, когда реализуется задуманное - это первое. Второе, в целом, мое личное мнение, что команда сработала на твердую тройку с плюсом, - приводит ТАСС слова Кравцова. - Несколько четвертых мест при определенных обстоятельствах, которые не принимаются во внимание ни специалистами, ни болельщиками, могли бы стать медалями. У нас есть определенное движение вперед, есть, наконец, четкие и, самое главное, выявленные проблемы, которые существуют в команде, они будут ликвидированы к Олимпиаде.