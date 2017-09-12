Александр Кравцов: "Пускай Слепцова делает заявления. Беременной женщине простительно"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что бывшей биатлонистке сборной Светлане Слепцовой простительны ее заявление в виду ее положения. Ранее спортсменка заявила, что нужно поменять руководство федерации, чтобы появился результат у мужской и женской сборных.

– Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.

Светлана Слепцова: "У сборной России будет результат, если поменять руководство СБР" //

Светлана Слепцова: "Мечта детства стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать" //

Светлана Слепцова: "Предлагали выступать за Казахстан и Белоруссию"

