Александр Кравцов: "Пускай Слепцова делает заявления. Беременной женщине простительно"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что бывшей биатлонистке сборной Светлане Слепцовой простительны ее заявление в виду ее положения. Ранее спортсменка заявила, что нужно поменять руководство федерации, чтобы появился результат у мужской и женской сборных.
– Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.
Светлана Слепцова: "У сборной России будет результат, если поменять руководство СБР" //
Светлана Слепцова: "Мечта детства стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать" //
Светлана Слепцова: "Предлагали выступать за Казахстан и Белоруссию"
igorx70
Поганый ответ,не по существу,а типа что взять с убогой?Отмахнулся.
15:55
van der sar
Ответил в духе нашего времени. Мужик! Жаль только, что биатлон российский при Кравцове зачах. А это уже непростительно.
15:47
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А пусточерепному "кловану", один=в=один похожему на футбольного моториста, разве сотрудники "института Сербского" разрешали командовать биатлоном????
15:40