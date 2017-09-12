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15:27 | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Пускай Слепцова делает заявления. Беременной женщине простительно"

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что бывшей биатлонистке сборной Светлане Слепцовой простительны ее заявление в виду ее положения. Ранее спортсменка заявила, что нужно поменять руководство федерации, чтобы появился результат у мужской и женской сборных.

– Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.

Светлана Слепцова: "У сборной России будет результат, если поменять руководство СБР" //
Светлана Слепцова: "Мечта детства стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать" //
Светлана Слепцова: "Предлагали выступать за Казахстан и Белоруссию"
 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorx70

Поганый ответ,не по существу,а типа что взять с убогой?Отмахнулся.

15:55

van der sar

Ответил в духе нашего времени. Мужик! Жаль только, что биатлон российский при Кравцове зачах. А это уже непростительно.

15:47

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А пусточерепному "кловану", один=в=один похожему на футбольного моториста, разве сотрудники "института Сербского" разрешали командовать биатлоном????

15:40