Александр Кравцов: "Проблемы скорости у Слепцовой преодолены"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов накануне старта сезона в интервью "СЭ" обрисовал задачи и перспективы команды. По словам руководителя, российские девушки пока отстают в плане скорости от мировых лидеров.

– Тренер женской сборной Валерий Медведцев уже обозначил цели на сезон: отыграть 20 секунд по скорости, вернуть полную квоту и завоевать медаль на чемпионате мира.

– Амбиции тренера не стоит умалять. И если Валерий Алексеевич считает, что эти задачи ему по плечу, – пусть реализует. Посыл хороший. Но надо понимать, что девушки проигрывают ногами лидерам не 20 секунд, а полторы минуты. Именно поэтому говорить о топ-10 пока сложно. При этом Медведцев верно отмечает, что сразу же нивелировать такой разрыв невозможно. Задачи, которые он поставил, на мой взгляд, реальны. Будем надеяться, они реализуются. Никто не ограничивает Медведцева в его волеизъявлениях и планах.

– Мало кто верил, что в женскую команду еще сумеет вернуться Светлана Слепцова. А она побежит в смешанной эстафете на первом же этапе.

– Не стал бы так громко говорить про возвращение. Но Светлана на последних тестовых мероприятиях действительно показала очень серьезный результат. И те проблемы с серьезным западением скорости на заключительном отрезке дистанции, которые были свойственны ей в последние годы, как показала последняя контрольная тренировка, – преодолены. Поэтому мне ясна логика тренерского штаба при определении состава на эстафету. Появление Татьяны Акимовой понятно – она выиграла контрольную тренировку, как говорится, посмотрите в протокол. Сильно выглядела и Слепцова – вот и результат.

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