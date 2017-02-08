Александр Кравцов: "По двум биатлонисткам из доклада Макларена решение будет принимать МОК"

Президент СБР Александр Кравцов в интервью "СЭ" после заседания конгресса IBU в Австрии отметил, что остался доволен подходом к делу о семи российских биатлонистах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена. Ранее на январском конгрессе 22 спортсменов из 29 оправдали.

– Я бы сказал, что очень деликатно отнеслись к ситуации, связанной с докладом Макларена. По двум спортсменкам принимать решение будет МОК, поскольку их случаи не находятся в юрисдикции ни IBU, ни СБР. По оставшимся пятерым мы в установленные сроки предоставили Международной федерации абсолютно исчерпывающую информацию, и было сказано, что объем этой информации настолько велик, что изучить ее к началу конгресса не было физической возможности. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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