22:33 8 февраля | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "По двум биатлонисткам из доклада Макларена решение будет принимать МОК"

0
0
0

Президент СБР Александр Кравцов в интервью "СЭ" после заседания конгресса IBU в Австрии отметил, что остался доволен подходом к делу о семи российских биатлонистах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена. Ранее на январском конгрессе 22 спортсменов из 29 оправдали.

– Я бы сказал, что очень деликатно отнеслись к ситуации, связанной с докладом Макларена. По двум спортсменкам принимать решение будет МОК, поскольку их случаи не находятся в юрисдикции ни IBU, ни СБР. По оставшимся пятерым мы в установленные сроки предоставили Международной федерации абсолютно исчерпывающую информацию, и было сказано, что объем этой информации настолько велик, что изучить ее к началу конгресса не было физической возможности. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Кравцова

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ