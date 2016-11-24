Александр Кравцов: "Не снимаю с себя ответственности за Кайшеву"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов накануне старта сезона в интервью "СЭ" обрисовал задачи и перспективы команды. По словам руководителя, будет проводиться ротация состава, чтобы определить костяк к Олимпиаде в Корее.

– Рокировки спортсменов с Кубка IBU на Кубок мира в этом сезоне будут часты?

– Перед нами стоит задача выйти на заключительный этап подготовки к Олимпийским играм-2018. Так что мы обязательно будем сокращать количественный состав и точечно определять спортсменов, которые будут готовиться к стартам в Корее.

– Но это будет определяться по итогам сезона?

– Я бы не сказал. Времени терять нельзя. Проанализировав декабрьские старты, постараемся заявить на январские этапы тех людей, которые, по мнению тренерского штаба, будут способны дать результат как на чемпионате мира-2017, так и на Олимпийских играх-2018. И с учетом плотного взаимодействия с наукой, которая, как показывает практика, почти всегда права, я думаю, больших ошибок мы не допустим.

– Получается, в Поклюке и Нове-Место стоит ждать ротации? Ведь нужно дать шанс всем.

– Я говорил о костяке команды. Но принцип ротации по результатам, показанным в соревнованиях, никто не отменял. И те, кто зарекомендует себя в Кубке IBU, свои шансы получат. При этом не такие, когда спортсмена с равнины притаскивают на Кубок мира, проходящий в горах. А тот без адаптации, да еще и стартуя с 60-х номеров, с трудом заканчивает дистанцию.

– Вы сейчас про Ульяну Кайшеву?

– Естественно. Хотя я и с себя ответственности за тот случай не снимаю. Наверное, стоило вмешаться. Как можно было ждать от Кайшевой выдающегося результата, загнав ее в такие условия? Лучше вообще не выставлять спортсмена, чем ломать его психологически, а потом говорить, что он не смог. (Владимир ИВАНОВ)

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