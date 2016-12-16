Александр Кравцов: "Надо поддерживать людей, а не заниматься злопыхательством"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов после победы Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место отметил, что успех россиянки является результатом нормальной и выверенной работы тренерского штаба. По словам главы организации, в ситуации, сложившейся вокруг обвинений в адрес 31-го российского биатлониста о нарушении антидопинговых правил, не стоит заниматься злопыхательством.

– Победа Акимовой – это нормальная, разумно выверенная работа тренерского штаба, когда люди знают, к чему идут, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – И когда даже весьма уважаемые комментаторы пытаются руководить тренерским штабом внутри команды, я это не воспринимаю. Каждый должен заниматься своим делом. Один – говорить о том, что происходит на стадионе, чтобы это понимали болельщики, а другие – делать свою работу. Вот это главное в жизни.

Я также хочу обратить внимание всех, что надо, в первую очередь, независимо от того, в каком состоянии команда – а она же не хочет сознательно проигрывать или выступать плохо – поддерживать людей. А не заниматься злопыхательством. Мне было, конечно, сегодня приятно, когда норвежцы, французы были вынуждены заявить: "Это не мы так сказали, а ваши средства массовой информации исказили сказанное нами, это что у вас – нормальное явление?" Когда Йоханнес Бе говорит: "Я не так говорил, я вел речь вообще совершенно о другом!", - это уже настораживает. Тогда начинаешь думать, что еще нам нужно для того, чтобы покусать друг друга.

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