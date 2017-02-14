Александр Кравцов: "На чемпионате мира идет закулисная игра"

Президент союза биатлонистов России Александр Кравцов в интервью телеканалу "Россия 1" отметил, что спортсмены должны обращать внимание только на свои результаты. Чемпионат мира в Хохфильцене проходит в скандальной обстановке.

В первый день турнира Мартен Фуркад во время награждения после смешанной эстафеты ушел с подиума после того, как Антон Шипулин и Александр Лоигнов не пожали ему руку. В понедельник тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях. И, в частности, Габриэла Коукалова теперь опасается за свою безопасность.

- Выиграл или проиграл, попал на пьедестал или остался вне его - вот это честно, - заявил Кравцов. - Все остальное - мышиная, закулисная игра.