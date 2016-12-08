Александр Кравцов: "Медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этапа в Пхенчхане"

Медальный прогноз сборной России по биатлону на Олимпиаду 2018 года будет окончательно сформирован после этапа Кубка мира в Пхенчхане, который станет столицей Игр. Об этом сообщил президент СБР Александр Кравцов. Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет 2 - 5 марта 2017 года. Ранее появлялась информация, что медальный план уже утвержден, и он заключается в том, чтобы выступить не хуже, чем на Олимпиаде в Сочи.

- Медального прогноза не будет до того, пока спортсмены не пройдут тестовую площадку, - цитирует Р-Спорт Кравцова. - Когда мы пройдем тестовые соревнования – этап Кубка мира в Корее в предолимпийскую неделю, тогда у нас за год до Игр будет реальный прогноз на Олимпиаду. Окончательно медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этого этапа.